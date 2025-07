Motorista de aplicativo é um dos baleados no Barreto

Um dos homens baleados na madrugada de terça-feira (22) no Barreto, em Niterói, é motorista de aplicativo e estava trabalhando na hora do ataque criminoso. De acordo com informações iniciais, o motorista e os dois passageiros foram surpreendidos por criminosos armados, que atiraram contra eles.

As vítimas ainda não tiveram condições de prestar declaração à polícia, e a motivação do ataque segue sendo investigada.

Além do motorista de aplicativo, outro passageiro permanece internado. Ele foi transferido para uma unidade particular e seu estado de saúde não foi divulgado.

O motorista segue se recuperando da cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais da 78ª DP (Fonseca) investigam o caso. Qualquer informação pode ser repassada através do Disque-Denúncia (2253-1177).

Relembre o caso

Policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados ao local por volta de 1h45 e encontraram apenas um carro preto, com um rádio de comunicação em seu interior, colidido com um poste.

No entanto, moradores da região afirmaram que houve um intenso confronto no local, e três homens acabaram baleados. Eles foram socorridos, por meios próprios, para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, onde dois deles, feridos no abdômen, permanecem internados.

A terceira vítima, um homem de 36 anos, foi baleado na mão e recebeu alta logo após o atendimento. Segundo a polícia, duas dessas vítimas possuem antecedentes criminais.