Tiroteio na madrugada deixa três feridos no Barreto, em Niterói

A polícia ainda não divulgou informações sobre o que causou o tiroteio na madrugada desta terça-feira (22), que terminou com três homens baleados na Rua General Castrioto, próximo ao Cemitério Maruí, no Barreto, em Niterói.

De acordo com informações iniciais, policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados ao local por volta de 1h45 e encontraram apenas um carro preto, com um rádio de comunicação em seu interior, colidido com um poste.

Leia também:

Silencioso, mas perigoso: entenda os riscos do câncer de intestino

Oruam desafia delegado após abordagem policial em sua casa: 'Não vai me pegar, eu sou filho do Marcinho VP'

No entanto, moradores da região afirmaram que houve um intenso confronto no local, e três homens acabaram baleados. Eles foram socorridos, por meios próprios, para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, onde dois deles, feridos no abdômen, permanecem internados.

A terceira vítima, um homem de 36 anos, foi baleado na mão e recebeu alta logo após o atendimento. Segundo a polícia, duas dessas vítimas possuem antecedentes criminais.

As vítimas, contudo, não estão sob custódia e ainda não explicaram como foram feridas. Policiais da 78ª DP (Fonseca) investigam o caso.