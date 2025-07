Três homens são presos com drogas no morro dos Marítimos, em Niterói

Durante a abordagem, os PMs encontraram com os homens 255 trouxinhas de maconha, 76 sacolés de cocaína e 65 pedras de crack - Foto: Divulgação

Durante a abordagem, os PMs encontraram com os homens 255 trouxinhas de maconha, 76 sacolés de cocaína e 65 pedras de crack - Foto: Divulgação

Três homens foram presos por policiais militares do 12º BPM (Niterói) na tarde desta terça-feira (22), durante uma operação no Morro dos Marítimos, localizado no bairro Barreto, em Niterói. A ação foi desencadeada após denúncias de disparos de tiros durante a madrugada na comunidade.

Segundo informações da Polícia Militar, ao chegar ao local, os agentes se depararam com três suspeitos que tentaram fugir, mas foram rapidamente alcançados e presos pelos policiais.

Durante a abordagem, os PMs encontraram com os homens 255 trouxinhas de maconha, 76 sacolés de cocaína e 65 pedras de crack. As drogas estavam prontas para comercialização.

Os presos têm 29, 24 e 19 anos, sendo que dois deles já possuíam passagens anteriores pela polícia. A ocorrência foi registrada na 78ª DP (Fonseca).