Disque Denúncia pede informações sobre envolvido na morte de policial militar em Maricá

Fábio Henrique Milione do Amaral era lotado no 16°BPM , em Olaria, na Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação

Fábio Henrique Milione do Amaral era lotado no 16°BPM , em Olaria, na Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta terça-feira (22), um cartaz com título - Quem Matou?- para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). a fim de obter informações que levem à identificação e prisão do envolvido na morte do sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Fábio Henrique Milione do Amaral, que era lotado no 16°BPM (Olaria), na Zona Norte do Rio.

O crime aconteceu em um bar, no loteamento Manu Manuela, por volta das 18h30, no bairro São José do Imbassaí, em Maricá A mulher do policial contou aos policiais do 12º BPM (Niterói), que eles estavam no local, quando um homem entrou para comprar cigarro, saiu, e quando retornou, disparou à queima-roupa, pelo menos três vezes contra o rosto do sargento. O policial chegou a ser levado pelos moradores ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, mas morreu na unidade.

Esta não foi a primeira vez que o sargento foi alvo de criminosos. Em 2019, Milione sofreu uma tentativa de assassinato também no Loteamento Manu Manuela. Na ocasião, ele estava de folga em uma padaria quando foi baleado na perna por dois homens que passaram em uma motocicleta Honda Biz vermelha.

Leia também:

Incêndio de grandes proporções atinge fábrica da Crac em São Gonçalo; Vídeo

Vasco precisa de feito inédito no ano para conseguir avançar na Sul-Americana

A DHNSG assumiu o caso, e agentes da especializada buscam informações de câmeras de segurança, que possam esclarecer o caso, a sua motivação e a autoria do crime. Quem tiver informações sobre sobre a localização e a identificação do envolvido, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido