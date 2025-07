Tradicional escola de São Gonçalo é furtada e vandalizada no Vila Lage; vídeo

Uma onda de solidariedade e indignação tomou conta de moradores da região, funcionários e pais de alunos da Escola Angela Soares, no bairro Vila Lage, em São Gonçalo, depois que a unidade de ensino foi invadida e furtada no último fim de semana. Além da perda material, a escola, que está há 41 anos no bairro, foi vandalizada pelos criminosos, que destruíram a parte elétrica e defecaram no chão do local.

Inconformados com o estado em que encontraram a escola na segunda-feira, funcionários da unidade relataram o ocorrido nas redes sociais, o que rapidamente gerou comoção na região. “A escola está sempre disposta a ajudar a comunidade, os funcionários estão aqui há décadas, todo mundo conhece todo mundo. Não dá para acreditar que alguém da região tenha feito uma coisa dessas com um local que fez parte da vida de quase toda família daqui. Todo mundo já teve uma criança que estudou ou que deseja estudar lá. Espero que encontrem logo quem fez isso”, desabafou uma vizinha da escola, que preferiu não se identificar.

O gestor da escola, Emmanuel Soares Campos, explicou que, apesar do prejuízo financeiro, já avaliado em cerca de R$ 30 mil, e do grande trabalho necessário para preparar a escola para a volta às aulas, não há intenção de prolongar o recesso escolar.

“O prejuízo é considerável, não apenas financeiramente, mas também em termos de trabalho. Estamos em recesso escolar, mas em breve as aulas retornarão, e teremos de solucionar essa situação durante esta semana. Além da reposição dos materiais, será necessário avaliar os danos e o prejuízo elétrico em geral”, explicou o gestor.

Além de furtarem equipamentos de ar-condicionado, torneiras, ferros e materiais elétricos, os criminosos arrombaram portas, destruíram instalações e defecaram no chão da unidade. Para Emmanuel, o ato foi uma tentativa de humilhar e marcar território. “Acreditamos que essa ação não teve motivação fisiológica, mas sim a intenção de humilhar e marcar território, demonstrando a intenção de nos menosprezar.”

Nas imagens do circuito interno da escola, é possível ver pelo menos dois criminosos agindo no interior do colégio. Os homens entraram na unidade durante a tarde e permaneceram no local por horas.





A escola, que já conta com câmeras de monitoramento e cerca, passará agora a contar também com outros meios de prevenção à violência, aumentando a segurança do local.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), onde será investigado. “Imagens das câmeras de segurança já estão sendo analisadas, para que os autores sejam identificados. Além disso, estamos fazendo reuniões com a Guarda Municipal e a Polícia Militar para inibir esse tipo de ação na região. Além das imagens internas, estamos analisando também imagens de câmeras da vizinhança para atuar nesse caso”, explicou um policial civil que investiga o caso.

“Espero mesmo que quem fez isso seja pego. Estão roubando coisas para vender em ferro velho e não foi só na escola. Vila Lage e Neves virou reduto desses criminosos”, desabafou a mãe de um aluno, que também é moradora da região.

