Policiais realizam ação de retirada de barricadas em comunidade de SG

Uma ação policial foi realizada na manhã desta terça-feira (22), para retirar barricadas e liberar vias na Comunidade da Coréia, no Barro Vermelho, em São Gonçalo. Ao todo, mais de 30 toneladas de material foram retirados.

Para a realização da ação foi necessário a presença do patrulhamento tático móvel, além do blindado e as equipes de demolição do 7°BPM e 4°CPA. As vias desobstruídas foram as ruas Travessa Profa. Florentina Rangel, Nossa Sra. de Fátima. Maciel Filho e rua João de Barros.

Retirada de barricadas em SG | Foto: Divulgação

Na operação, foi feita a retirada de 32 toneladas de material usado como barricadas.





