Empreendedorismo feminino é destaque no 1ª dia do Sebrae Rio Summit

Com a presença de cerca de 4 mil pessoas, foi aberto o Sebrae Rio Summit 2025. O evento vai até sexta-feira (25) com o objetivo de levar a quem já empreende ou quer empreender conteúdo de qualidade para garantir sustentabilidade e progresso ao seu negócio. No primeiro dia, o destaque foi o empreendedorismo feminino. O Rio de Janeiro é o estado com o maior número de empreendedoras do país, com 39% dos negócios liderados por mulheres, bem acima da média brasileira, que é de 34%.

Na abertura, o diretor-superintendente do Sebrae Rio, Antonio Alvarenga, citou os mais de 2 milhões de atendimentos feitos este ano pelo Sebrae e destacou que o evento faz parte de um esforço coletivo para debater tendências globais, boas práticas e caminhos para fortalecer o ambiente de negócios. No início do evento, a Caravana Sebrae Delas foi lançada, para quem pretende abrir um negócio, quer expandir ou está com dificuldades.

"Este é um movimento que visa atender os desafios das mulheres que empreendem no país, como o apoio no acesso ao crédito", afirmou a diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, Margarete Coelho.

Após a abertura institucional, a atriz, empresária e influenciadora digital Giovanna Antonelli falou para o público com a palestra “Discurso do óbvio”. Na sequência, empresárias, atletas e várias mulheres que são exemplos para as empreendedoras contaram suas histórias inspiradoras.

Entre elas, a psicóloga Mafoane Odara, colunista da Marie Claire, uma das TOP 100 RH influencers (2024) e líder em transformação organizacional reconhecida globalmente; e Manuela Ornelas, a Manu da Peixaria, farmacêutica que deixou a carreira acadêmica para ser proprietária do Grupo Divina Providência, campeã nacional do Comida Di Buteco 2024, sucesso no Rio de Janeiro, tanto no subúrbio quanto na internet.

Ao longo de todo dia, foram debatidos temas importantes, como saúde, bem-estar e comunicação. O dia terminou com a multiempreendedora internacional Natália Beauty falando sobre gestão de marca.

Empreendedora no ramo da beleza, Ana Paula Teixeira (@paulateixeira_spabeauty), de Vila Isabel, zona norte do Rio, se sentiu inspirada pela maneira acolhedora com que foi recepcionada no evento. "Todas as mulheres que estavam ali no evento, foram muito acolhedoras. As palestrantes, inspiradoras, e o cuidado com toda organização do evento fez diferença, foi tudo muito bonito e bem feito".

Como tantas mulheres, Ana Paula conta que um dos maiores desafios para empreender é o equilíbrio ao gerir a vida profissional e pessoal. "Também tenho que deixar de lado o perfeccionismo entre casa e loja e administrar melhor meu tempo para conseguir tirar meu pró-labore. Tenho muitas ideias para o meu negócio. O que não me faltam são ideias, mas faltam os recursos. Talvez meu desafio seja lidar com a ansiedade mesmo", reflete.

Como recado para quem também busca empreender, a designer aconselha: "Vá com medo mesmo! No caminho você se encontra. Aprenda a lidar com a frustração, não se compare e tenha um foco. Não deixe que nada te tire desse foco. Ah, e tenha posicionamento. Saber o que você quer, independente do que as pessoas acham, é uma forma de dizer: Eu respeito sua opinião, mas eu acredito nas minhas escolhas! E acredite nisso até o fim".

O evento que já conta com mais de 44 mil inscritos, terá uma programação diversificada, organizada em torno de temas estratégicos. Nesta terça-feira, o evento segue, com foco na Geração Z e Educação Empreendedora, na Sala Futuro, com palestras voltadas à saúde mental, comportamentais, socioemocionais, profissionais e perspectivas de futuro. Já na Sala Atitude, as atividades se relacionam com as Políticas Públicas. A quarta abordará finanças e cooperativismo. Na quinta, o destaque será a inteligência artificial. O encerramento, na sexta-feira, será dedicado à inovação jurídica.

Totalmente gratuito e com o propósito de apontar tendências e transmitir conhecimento aos empreendedores e quem pretende abrir um negócio, o Sebrae promove o Sebrae Rio Summit, evento inédito voltado ao empreendedorismo, que acontecerá nos dias 21 a 25 de julho, no ExpoRio Cidade Nova. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://sebraeriosummit.com.br/.