Silencioso, mas perigoso: entenda os riscos do câncer de intestino

Na noite do último domingo (20), faleceu a cantora Preta Gil por conta de complicações de um câncer de intestino. A artista estava em tratamento experimental nos Estados Unidos desde novembro de 2024 e vinha travando uma batalha contra o câncer desde agosto de 2023 quando foi diagnosticada com um tumor maligno chamado adenocarcinoma, que pode afetar diferentes órgãos do corpo. Em dezembro do mesmo ano, Preta celebrou o fim do câncer em suas redes sociais, porém em agosto do ano seguinte anunciou o retorno da doença e o início de um novo tratamento. Segundo especialistas, este é o terceiro câncer com maior incidência no Brasil.

Também chamado de câncer colorretal, o câncer de intestino afeta partes importantes do intestino grosso como o colón e o reto, que têm papel importante na absorção de água, sais e na formação de fezes. A médica epidemiologista Ana Sodré, formada pela Unirio, diz que um câncer de intestino pode ser descoberto através de alguns sinais, como mudança no hábito intestinal como diarréia e constipação, desconforto abdominal, perda de peso, fraqueza e anemia.

Leia também:

Snoop Broder sósia brasileiro do Snoop Dogg que virou sensação na internet

'Promover inclusão social e acessibilidade é minha missão de vida', afirma presidente da Suderj



“Se algum destes sintomas for detectado é necessário procurar um profissional para uma avaliação de histórico médico e alguns exames como colonoscopia e biópsia. O fato de ter os fatores presentes não garante que o indivíduo irá desenvolver aquele tipo de câncer. O tratamento da doença pode ser feito através de cirurgia para a remoção de tumor se necessário, quimioterapia e radioterapia, e quando detectado em estágio inicial o câncer tem mais chances de ser curado de forma menos invasiva do que em estágios mais avançados”, comenta.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o câncer colorretal, alguns dos maiores causadores dessa doença no país são o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, o excesso de gordura corporal, dieta pobre em fibras e o sedentarismo. A culinarista saudável e enteroterapeuta Denise Correa afirma que hoje se tem mais de 100 mil brasileiros com doença de colón, e isso, na sua grande maioria se deve a má alimentação. “ Uma média de 90% das doenças começam pelo intestino em disbiose, ou seja, quando o intestino está em desequilíbrio e a alimentação certa acaba sendo um remédio quando se pensa em prevenção”, explicou.

Para a patologista clínica, Dra. Christina Bittar, diretora médica da rede de Laboratórios Bittar, "a morte da cantora Preta Gil nos faz refletir sobre a importância dos exames de rotina para prevenção de doenças. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para garantir a saúde e a qualidade de vida. Vamos priorizar a nossa saúde e fazer os exames de rotina regularmente", disse.