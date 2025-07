Homem é preso com drogas no Mutondo

Um homem, de 29 anos, foi preso e drogas foram apreendidas na noite desta segunda-feira (21) na Rua Leoberto Leal, no bairro Mutondo, em São Gonçalo. Policiais do GAT do 7º BPM faziam patrulhamento na região quando suspeitos correram ao ver a viatura.

Durante buscas no local conhecido como ponto de venda de drogas, os PMs encontraram 87 papelotes de cocaína e 80 trouxinhas de maconha.

Segundo a polícia, a área é controlada por criminosos ligados à facção Comando Vermelho (CV). A ocorrência foi registrada na 72ª DP (Mutuá). Ninguém ficou ferido.