Programação de férias no São Gonçalo Shopping tem oficinas e espetáculo gratuito com o Topetão

Espetáculo circense especial com o Topetão, prometendo encantar toda a família - Foto: Divulgação

De 21 a 25 de julho, o São Gonçalo Shopping prepara uma programação especial de férias para encantar crianças e famílias. Em parceria com o Topetão, o “Espaço Orgulho de Ser São Gonçalo”, no segundo piso, será palco de uma temporada gratuita repleta de diversão, aprendizado e a magia do circo.

Durante cinco dias, os pequenos poderão se aventurar em oficinas circenses de perna de pau, malabarismo, equilibrismo e palhaçaria. As atividades acontecem em três horários diários — às 15h, 16h e 17h — com duração de 40 minutos e turmas de até 30 participantes.

E para fechar cada dia com chave de ouro, sempre às 18h, haverá um espetáculo circense especial com o Topetão, prometendo encantar toda a família.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia pelo Sympla. Cada criança tem direito a um cupom por dia de atividade.

A iniciativa reforça o compromisso do São Gonçalo Shopping em oferecer experiências de lazer, cultura e integração para a comunidade, tornando o período de férias ainda mais especial para os pequenos.

SERVIÇO – PROGRAMAÇÃO FÉRIAS

Data: 21 a 25 de julho

Horário:15h, 16h e 17h

Entrada: mediante inscrição no Sympla