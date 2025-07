Polícia Civil prende um dos maiores roubadores de carros da Zona Norte do Rio

Segundo as investigações, o preso integrava um grupo criminoso responsável por diversos roubos de veículos na região - Foto: Divulgação

Policiais civis da 29ª DP (Madureira), com apoio de policiais militares, prenderam, nesta segunda-feira (21), um dos maiores roubadores de carros da Zona Norte do Rio. Ele foi localizado em uma residência no bairro de Bento Ribeiro.

Segundo as investigações, o preso integrava um grupo criminoso responsável por diversos roubos de veículos na região e também atuava no tráfico de drogas na Comunidade da Serrinha. Ele vinha sendo monitorado pelas equipes há cerca de dois meses.

Contra o suspeito, havia dois mandados de prisão expedidos pela Justiça. Ele também é acusado de homicídio qualificado e tráfico de drogas.

A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, já são mais de 550 presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em cerca de R$ 38 milhões. As ações incluem ainda o bloqueio de mais de R$ 70 milhões em bens e valores.