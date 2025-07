Nikolas Ferreira sai com rosto sangrando após confusão na Câmara de Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) foi atingido por um objeto e ficou com o rosto sangrando, na tarde desta segunda-feira (21), durante a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro na Câmara Federal.

Bolsonaro mostrou pela primeira vez a tornozeleira eletrônica que foi colocada em sua perna esquerda por decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente estava na Câmara de Deputados e, no momento em que ia embora, um tumulto começou.

Durante os empurrões na saída de Bolsonaro da Câmara, Nikolas foi ferido e sofreu um pequeno corte embaixo do olho. A assessoria do deputado informou que ele foi atingido acidentalmente por um microfone.

Leia também:

Remadores do Botafogo encontram corpo na Lagoa Rodrigo de Freitas



Erika Hilton entra com processo contra Antônia Fontenelle por racismo e transfobia



"Houve um corte na parte debaixo do olho que sangrou muito na hora, e o deputado ficou meio tonto. Mas já está bem", afirmou a assessoria de Nikolas Ferreira.

No tumulto, uma mesa de vidro também acabou quebrada. Bolsonaro se reuniu com a bancada do seu partido, o PL , na Câmara dos Deputados e a confusão aconteceu no momento que ele ia embora, quando encontrou com outros deputados bolsonaristas.