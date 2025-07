Ex-BBB Key Alves mostra mudanças do corpo durante a gravidez

A atleta Key Alves apareceu nas redes sociais para mostrar a transformação que seu corpo vive desde o início da gravidez. A ex-BBB e jogadora de vôlei está grávida do cantor sertanejo Bruno Rosa. Ela fez um "antes e depois" para mostrar a diferença na silhueta.

Ela comentou que já surgiram as primeiras estrias nos glúteos: "Primeiras estrias aparecendo", disse. Key também disse que está aprendendo a lidar com as mudanças geradas pela gravidez: "O corpo de grávida muda muito e eu estou aprendendo muito com isso. Estou me assustando, mas entendendo que sou a casa do meu filho(a)", contou.

Segundo ela, o processo tem sido complicado. Por ser atleta profissional, Key sempre teve um corpo magro e definido. "Eu sempre tive o corpo sarado, magro e atlético. E hoje ele está mudando e preciso aceitar! Me olho no espelho e começo a me ver feia, um pouco mais gorda, coisas que só quem é mãe sabe nosso corpo muda mesmo! E isso não pode ser vergonha para ninguém. Estou aprendendo a me aceitar assim!", explicou.

A atleta mostrou a diferença de seu corpo antes e durante a gravidez | Foto: Reprodução/Instagram

Key Alves está com 25 anos e na 15ª semana de gestação. Ela engordou 5kg e desabafou recentemente que tem reparado no rosto mais inchado e também nas mudanças na pele: "Até agora mudou: engordei 5 kg, nariz inchou, espinhas, manchas na pele, pé e mão inchados, sono, fome, mudanças de humor e memória péssima", disse Key.