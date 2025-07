Polícia procura dois envolvidos na morte de jovem na Comunidade do Malafaia, em SG

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta sábado (19), um cartaz para auxiliar nas investigações e no inquérito policial da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Bernah Guinancio Patrizi, vulgo Stive, de 27 anos, e Moyses de Souza de Carvalho, vulgo Feio ou Semente, de 24, apontados pela polícia como ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV), e atuam na Comunidade do Malafaia, no Galo Branco, em São Gonçalo. Eles são dois dos principais envolvidos na morte de jovem 22 anos, que foi atingido a tiros dentro de caminhão pertencente ao seu pai.

Trata-se de inquérito instaurado para apurar as circunstâncias da morte dessa vítima, cujo cadáver foi encontrado namadrugada do dia 11 de janeiro de 2025, por volta das 03 horas e 20 minutos, na Rua Salvatori, no bairro Centro, em São Gonçalo. Segundo investigações da polícia, ele teria ido à comunidade do Malafaia, para comprar drogas. O local, segundo as investigações tem a liderança do traficante Paulinho Madureira, de 63 anos, que se encontra preso desde dezembro de 2023.

Nesta sexta-feira (18), agentes da DHNSG prenderam, um terceiro envolvido no crime, David Gonçalves da Silveira, vulgo DVD, de 43 anos, no bairro Engenho Pequeno, em SG. Durante o inquérito a especializada chegou aos três criminosos envolvidos na morte da vítima, através de depoimentos de testemunhas. Ainda segundo o processo, Feio teria sido o executor dos disparos que atingiram a vítima e teria dito na comunidade que "era doido pra pegar ele, agora eu consegui".

Diante dos fatos, a Autoridade Policial da DHNSG, requereu junto à Justiça um mandado de prisão, contra os três envolvidos, que foi deferido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, pelos crimes de Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins C/C Aumento de Pena Por Tráfico Ilícito de Drogas, todos na forma do artigo 69 do CP, com pedido de Prisão Preventiva.

Benah Guinancio, que estava em liberdade desde junho de 2024, e que exerce a função de "gerente geral", e Moyses de Carvalho, que exerce a função de “vapor”, segundo a polícia, estava em Prisão Albergue Domiciliar (PAD), desde maio de 2025. Os dis já são considerados foragidos da Justiça.

Quem tiver informações sobre sobre a localização deles, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido