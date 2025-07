Grupo Amanhecer é atração de roda de samba no Rio do Ouro, em SG nesse domingo (20)

Amanhecer vai se apresentar no Boteco do S, no Rio do Ouro - Foto: Sergio Soares

Amanhecer vai se apresentar no Boteco do S, no Rio do Ouro - Foto: Sergio Soares

Domingo (20) é dia de roda de samba no Rio do Ouro, em São Gonçalo. O Grupo Amanhecer se apresenta no Boteco do S, na Rua do Mercado Varsilva, a partir das 13h em um grande evento, que terá a participação de convidados, e onde também será celebrado o aniversário do cantor Vilson, um dos líderes do grupo, um dos mais tradicionais do mundo do pagode e das batucadas na Região Leste Fluminense.

Na primeira parte do evento, será servido um churrasco '0800' aos convidados, com venda de bebidas a preços especiais no local, onde outra atração será o telão para a transmissão ao vivo do clássico entre o Flamengo e o Fluminense. No intervalo da apresentação, o DJ Breno Brum 'comanda as carrapetas', com música eletrônica.

Leia também:

Morre Osmar Leitão, ex-prefeito de São Gonçalo, aos 88 anos

Carlos Alberto Parreira imortaliza os pés na Calçada da Fama do Maracanã

O cantor Vilson é o único remanescente de toas as formações do Amanhecer, que surgiu de uma reunião entre amigos de Maria Paula e do Campo Novo, em São Gonçalo, e que depois passou a se apresentar em shows no circuito de entretenimento nas cidades vizinhas de Maricá e de Niterói, em meados da década de 80, quando o samba e o pagode 'explodiram' no Brasil.

"Quem estiver presente terá oportunidade de ver, ao vivo e a cores, nossa leitura musical para grandes sucessos do gênero do passado e do presente", finalizou Vilson.