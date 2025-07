Morre Osmar Leitão, ex-prefeito de São Gonçalo, aos 88 anos

Leitão foi figura política importante no âmbito gancalense e nacional - Foto: Reprodução/Facebook

Morreu nesta sexta-feira (18), em sua casa no bairro Magueira, em São Gonçalo, (18) o ex-prefeito do município, na década de 60, Osmar Leitão, aos 88 anos. Segundo informações, ele passou mal durante o banho e não resistiu.

De acordo com um antigo amigo de Osmar, José Eduardo, o ex-prefeito tinha boa saúde e estava bem durante o dia. No entanto, por volta das 19h, ele entrou para o banho e, ao perceber a grande demora, familiares arrombaram a porta, encontrando Osmar no chão, sem vida.

O sepultamento de Leitão ainda não está confirmado, mas deve ocorrer neste sábado, no Cemitério de São Gonçalo. Ainda de acordo com o amigo, a cerimônia deve ser aberta ao público.

Leitão foi eleito prefeito de São Gonçalo em 1967, mas abandonou o cargo três anos depois para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, onde conseguiu se eleger.

Na Câmara, Leitão fez carreira e exerceu seu cargo por seis mandatos.