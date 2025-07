Policia Civil prende chefe do Comando Vermelho do Pará em comunidade no Rio de Janeiro

A Polícia Civil realizou um ação no Morro do Fallet, no Rio Comprido, onde prendeu Cleiton Nonato Leal Brito, na manhã desta sexta-feira (18). Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas no bairro Banguí, no Pará, e seria ligado ao Comando Vermelho (CV). Cleiton já tinha anotações criminais por homicídio e roubo, além de um mandado de prisão em aberto por integrar uma organização criminosa.

A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) em colaboração com a Polícia Civil do Pará. Ao chegarem ao Morro do Fallet, os agentes foram recebidos com tiros, mas não há notícias de feridos.

Após os disparos cessarem, os policiais conseguiram chegar até o local onde Cleiton estava escondido. O criminoso foi levado pelos agentes até a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio.

Cleiton será transferido até a cadeia de Benfica, onde passará por uma audiência de custódia.