Botafogo anuncia contratação do volante Danilo, do Nottingham Forest

O Botafogo segue firme no mercado. Após perder o volante Gregore, o Alvinegro anunciou, nesta sexta-feira (18), o substituto. Se trata de Danilo, do Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogador de 24 anos assinou com o clube carioca até julho de 2029.

Nas redes sociais, o Glorioso informou a chegada do reforço: "Craque, jovem, multicampeão e novo pitbull do Clube Mais Tradicional! Bem-vindo, Danilo!"

A contratação de Danilo custará cerca de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões) entre valor fixo, bônus e metas, para o clube inglês. Danilo, revelado no Palmeiras, é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar os exames médicos e assinar seu vínculo com o Glorioso.

O Nottingham Forest se despediu do Danilo nas redes sociais. O clube inglês confirmou a transferência do volante para o Botafogo e agradeceu a contribuição dele, enquanto esteve no clube. O brasileiro chegou à equipe inglesa em janeiro de 2023.

Antes da saída de Gregore, o Botafogo já cogitava em investir na contratação de Danilo. Internamente, o clube via o jovem com potencial para chegar e ser titular da posição mesmo com a provável disputa com os demais atletas no elenco. A Eagle Football, empresa de John Textor, via no volante uma oportunidade de mercado e chegou a negociar sua ida para o Lyon.

Danilo deixou o Palmeiras em janeiro de 2023 para jogar no Nottingham Forest. O clube inglês desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões, na cotação da época) para contar com o jogador brasileiro. Na Inglaterra, o volante disputou 62 partidas, com seis gols marcados e quatro assistências dadas.

A última temporada do jogador brasileiro no time inglês, no entanto, ficou marcada por uma grave lesão sofrida. Na estreia da Premier League, Danilo teve uma fratura e lesões ligamentares no tornozelo esquerdo, após uma disputa no alto na partida contra o Bournemouth, e ficou quase seis meses afastado dos gramados.