Diretoria do Vasco coloca busca por zagueiros como prioridade no mercado de transferências

Diretoria do Vasco busca reforçar o setor defensivo com um novo zagueiro - Foto: Divulgação/Leandro Amorim/Vasco

O Vasco voltou mal da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O clube perdeu os dois jogos que fez, para Botafogo e Del Valle, e agora a diretoria tenta corrigir a rota no planejamento para o mercado. Agora, o Cruzmaltino volta a considerar a contratação de um zagueiro como uma prioridade para a janela de transferências no meio do ano, além de um atacante que atue pelos lados.

A busca por um jogador que jogue pelo lado, com bons números ofensivos, era tratada como a prioridade para o Vasco no mercado. A diretoria não cogitava a contratação de um defensor nesse momento. Havia confiança de que João Victor, Lucas Freitas, Mauricio Lemos e Luiz Gustavo dariam conta do recado.

No entanto, o clima instável com João Victor e as atuações recentes do time ligaram o alerta interno no clube. O técnico Fernando Diniz confia na recuperação de seus jogadores.

A lista de desejos da diretoria vascaína contava também com um volante e um meia de ligação. Para a posição de volante, o Vasco chegou a um acordo com Thiago Mendes, e a chegada de um zagueiro pulou para o segundo setor entre as prioridades no mercado. A busca por um atacante, fica em segundo plano. Esse nome deve vir por empréstimo com opção de compra ou estará em fim de contrato, livre no mercado.

O Vasco tem um orçamento limitado para a janela. Se o clube não conseguir a contratação de um zagueiro que eleve o nível do time titular e se encaixe dentro da realidade financeira do clube, a direção confia no trabalho de Fernando Diniz com o atual elenco.