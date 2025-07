Danúbia Rangel recebe prisão domiciliar com tornozeleira e restrições após dar à luz no RJ

Danúbia Rangel, ex-mulher do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, foi beneficiada com prisão domiciliar por decisão do juiz Rafael Estrela, da Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada após o nascimento da filha da ré, diagnosticada com síndrome de Down, no início de julho.

Detida desde o último dia 5, dentro de uma maternidade na Barra da Tijuca, Danúbia terá que cumprir uma série de restrições rígidas: uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, proibição total do uso de celular, tablets e internet, e isolamento social, com contato permitido apenas com parentes próximos, advogados e médicos — e somente mediante autorização judicial.

A medida foi concedida com base na Lei de Execuções Penais (LEP), que permite prisão domiciliar para mães com filhos menores de 12 anos, especialmente em casos de necessidade de cuidados médicos constantes. No entanto, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) se posicionou contra, alegando que Danúbia atuava como "xerifa" do tráfico de drogas entre 2012 e 2016, tendo participação em lavagem de dinheiro por meio da empresa Star Hair Comércio de Produtos de Beleza LTDA ME.

Condenações e histórico criminal

Danúbia foi condenada a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro, além de outra sentença de 8 anos e 2 meses por associação ao tráfico e corrupção ativa. Desde 2014, acumula passagens pela polícia, fugas e episódios de destaque nas redes sociais, onde ostentava uma vida de luxo.

Mesmo após ser presa em 2017, continuou a infringir regras internas do sistema penitenciário. Em 2022, teve seu regime penal endurecido após publicar selfies na cela. Em janeiro de 2024, foi libertada e comemorou com festa nas redes sociais, onde voltou a atuar como influenciadora digital, promovendo procedimentos estéticos e marcas populares em comunidades do Rio.

Condições da prisão domiciliar

Segundo a sentença, a prisão domiciliar será tão rigorosa quanto o regime fechado, com vigilância integral. Danúbia não poderá sair do estado do Rio de Janeiro e deve comunicar qualquer mudança de endereço à Central de Monitoramento. O juiz também proibiu a entrada de pessoas fora do círculo familiar direto e exigiu zelo absoluto com a tornozeleira eletrônica, sob risco de revogação do benefício.

Antes da decisão, ela permaneceu por 11 dias com a filha recém-nascida na Unidade Materno-Infantil do Presídio Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.