Agora é realidade! São Gonçalo terá mais um Batalhão da Polícia Militar que deve entrar em funcionamento até o final deste ano. A criação da unidade, que foi anunciada em 2024, foi feita na manhã desta quinta-feira (17), através de decreto publicado no Diário Oficial. O 1º Batalhão de Polícia Militar ficará responsável pelo policiamento nas áreas das delegacias de Neves (73ªDP) e do Mutuá (72ªDP).

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a implementação da unidade, nem onde ficará instalado o novo batalhão. Contudo, a Polícia Militar segue com a expectativa de que até o final do ano novos policiais já estarão nas ruas da cidade.

O 1º BPM também será subordinado ao 4º Comando de Policiamento de Área (4ºCPA), assim como o 7ºBPM. Para o coronel Sylvio Guerra, o comandante do 4º CPA, a chegada do novo batalhão será muito positiva para a população de São Gonçalo.

“São Gonçalo é um município grande, populoso e é muito justo que haja mais de uma unidade. Vamos aprimorar o tempo de resposta e aumentar as unidades nas ruas. Eu não tenho dúvidas que essa unidade vai trazer uma melhoria para os gonçalenses”, destacou Guerra.

Apesar de já ter sido criado, esse é apenas o primeiro passo do processo. Agora, deverá ser feita a nomeação do comandante da unidade e seguir com a fase da implementação, que possui diversas etapas.