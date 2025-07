Homem é preso com drogas durante ação da polícia no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo

Entre as drogas apreendidas tinham cocaína e maconha - Foto: Divulgação

Entre as drogas apreendidas tinham cocaína e maconha - Foto: Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (17), policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam um homem e apreenderam diversos tipos de drogas no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento quando receberam denúncia indicando que traficantes estariam comercializando entorpecentes nas proximidades.

Leia também

➣ Homem é preso com drogas e arma às margens da RJ-104 em São Gonçalo

➣ Policial militar de folga morre em tentativa de assalto em São Cristóvão

Ao chegarem ao local, os suspeitos tentaram fugir, mas um deles, de 23 anos, foi alcançado e detido pelos militares. Com ele, foram encontrados diferentes tipos de drogas, que foram apreendidas.

A ocorrência foi registrada na 74ª Delegacia de Polícia (Alcântara), onde o material e o suspeito ficaram à disposição da Justiça.