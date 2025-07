Homem é preso com drogas e arma às margens da RJ-104 em São Gonçalo

Material apreendido por policiais do GAT do 7º BPM, às margens da RJ-104, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Material apreendido por policiais do GAT do 7º BPM, às margens da RJ-104, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (17), policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM de São Gonçalo prenderam um homem e apreenderam drogas e uma arma de fogo durante patrulhamento às margens da RJ-104, na altura do bairro Coelho, em São Gonçalo, RJ.

De acordo com a polícia, um grupo de suspeitos fugiu ao notar a aproximação da viatura. Após perseguição, os agentes conseguiram capturar um dos envolvidos, um jovem de 22 anos.

Com o suspeito, foram apreendidos: 1 pistola; 230 pinos de cocaína; 6 pedras de crack; 3 rádios comunicadores.

A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara), onde o material e o suspeito foram encaminhados para os devidos procedimentos legais.