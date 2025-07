Policial militar de folga morre em tentativa de assalto em São Cristóvão

O policial estava de folga no momento do crime - Foto: Reprodução/Instagram

Uma tentativa de assalto resultou na morte de um policial militar, identificado como Carlos Eduardo de Souza, na frente da estação de trem de São Cristóvão, situado na Zona Norte do Rio, na noite dessa quarta-feira (16). O policial estava de folga quando foi vítima de uma ação criminosa e acabou baleado.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS) realizavam um patrulhamento na área quando receberam um chamado sobre o crime. Em meio às buscas, os policiais recuperaram duas motocicletas utilizadas no crime.

Carlos Eduardo chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Informações da Polícia Civil confirmam que um suspeito foi preso em flagrante pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. No momento do crime, uma pessoa tentava se proteger dos disparos mas teve a motocicleta levada pelos criminosos. Os agentes recuperaram o veículo, e o condutor preso e autuado por receptação. O caso está sendo investigado pela 17ª DP (São Cristóvão).