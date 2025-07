Polícia Civil deflagra ação contra ferro-velho clandestino

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio de agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), deflagraram mais uma ação da "Operação Caminhos do Cobre", nesta quinta-feira (17/07). O objetivo é desarticular o principal ferro-velho clandestino da Zona Norte do Rio, no Complexo da Pedreira. O local é considerado o maior polo de receptação de fios de cobre e materiais metálicos subtraídos de concessionárias de energia, transportes e telecomunicações. Até o momento, duas pessoas foram presas e houve apreensão de 10 toneladas de material metálico irregular.

De acordo com a DRF, o ferro-velho é administrado por dois irmãos e movimentava ilegalmente toneladas de materiais furtados. Ambos têm passagens por roubo de veículos, roubo de cargas e receptação qualificada, e mantêm vínculos operacionais com o tráfico de drogas da localidade, que oferece proteção e infraestrutura para o funcionamento do ferro-velho ilegal. Durante a investigação, o operador logístico do grupo foi preso em flagrante transportando mais de uma tonelada de cabos de cobre furtados de concessionárias.

Os agentes estão nas ruas na capital e na Baixada Fluminense para cumprir mandados de busca e apreensão, em endereços de pessoas físicas e jurídicas diretamente vinculadas ao estabelecimento clandestino e à cadeia de receptação.

Por meio da "Caminhos do Cobre", a Polícia Civil realiza ações diárias e contínuas para combater o furto de cabos e materiais metálicos. Desde setembro de 2024, mais de 260 ferros-velhos foram fiscalizados, com cerca de 90 responsáveis pelos estabelecimentos presos nestas ações. No mesmo período, mais de 250 toneladas de fios de cobre e materiais metálicos foram apreendidas pela especializada.

A DRF tem diversos inquéritos em andamento que investigam toda a cadeia criminosa, desde o furtador até as metalúrgicas, e as diligências seguem para responsabilizar criminalmente todos os envolvidos. Além disso, as ações visam também descapitalizar financeiramente os braços operacionais do tráfico, responsáveis por fomentar esse tipo de crime.