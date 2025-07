Lucas Lucco nega envolvimento em esquema de fraude na venda de carros de luxo

A Polícia Civil de Goiânia indiciou o cantor Lucas Lucco e o pai, Paulo Roberto de Oliveira, por suspeita de fraude na venda de veículos de luxo. Por meio de uma nota divulgada nesta quarta-feira (16), o cantor Lucas Lucco alegou que foi vítima de um golpe, da mesma forma que as outras pessoas que denunciaram o esquema criminoso.

Lucas Lucco negou qualquer envolvimento no crime e informou que apresentou provas às autoridades que atestam sua inocência. Ainda de acordo com o cantor, um homem que afirmou ser advogado é, de fato, o responsável pelo crime.

O caso está sendo conduzido pela 3ª Delegacia da Polícia Civil da capital goiana. As investigações foram iniciadas quando pessoas lesadas pelas negociações de veículos denunciaram o caso.

De acordo com entrevista do delegado Manoel Borges à TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, os policiais começaram a investigar o caso há quatro meses, quando um empresário denunciou os prejuízos sofridos durante uma negociação.



O indiciamento realizado pela polícia inclui Lucas Lucco, o pai, Paulo Roberto de Oliveira, e o suposto advogado pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa.



"O cantor Lucas Lucco foi surpreendido na manhã desta quarta-feira, 16, com notícias de canais da imprensa de Goiânia, no sentido de que ele e seu pai Paulo Roberto de Oliveira teriam sido indiciados por estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa", informou a assessoria do cantor para o jornal Extra.

"A partir do acesso que a assessoria jurídica do cantor teve ao relatório final do inquérito policial, informa-se, desde já, que Lucas Lucco e seu pai jamais participaram dos crimes perpetrados pelo suposto profissional", afirmou.

Ainda de acordo com a equipe do cantor, o falso advogado teria criado "um plano criminoso fraudulento, incluindo falsificação da assinatura digital do cantor, falsificação de documentos perante a Justiça do Estado de Goiás e outros artifícios".



Após o indiciamento, a Polícia Civil de Goiânia não tornou públicos mais detalhes sobre o andamento do processo judicial.