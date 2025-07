Homem é preso após furtar carnes e café de supermercado em Itaipu, Niterói

Um homem de 37 anos, foi preso na noite da última quarta-feira (16), após ter furtado produtos de um supermercado, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói.



De acordo com testemunhas, o acusado saiu do mercado, na Avenida Central, sem pagar os produtos. A polícia foi acionada, enquanto funcionários do estabelecimento tentavam seguir o criminoso, que acabou sendo alcançado pelos policiais.

Com o acusado, que ficou preso em flagrante, a polícia encontrou duas peças de carnes bovinas, um pacote de café e um desodorante. Os produtos somam um total de R$504,85.



O caso foi registrado na 76ªDP (Centro).