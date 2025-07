"Colabore+": São Gonçalo lança novo portal de serviços públicos

As demandas antigas registradas no Colab serão transferidas e aparecerão em breve no Colabore+ - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo deu mais um passo na modernização dos serviços públicos com o lançamento do "Colabore+", novo portal digital que passa a substituir o antigo aplicativo Colab. A nova plataforma já está disponível para acesso e tem como objetivo ampliar o acesso da população a diversos serviços municipais, promovendo mais agilidade, praticidade e transparência.

Desde 2021, o município tem investido fortemente na transformação digital da gestão pública. O Colabore+ é mais um marco nesse processo, oferecendo uma experiência mais intuitiva, moderna e eficiente para os cidadãos. Com acesso disponível pelo celular ou computador, a plataforma permite registrar demandas, acompanhar protocolos e solicitar serviços diretamente, sem necessidade de deslocamento.

O Colabore+ substitui o aplicativo Colab, que era utilizado anteriormente pela população gonçalense para registrar solicitações de manutenção urbana, carteiras especiais e outros serviços. Para quem já utilizava o Colab, não é necessário criar um novo cadastro: basta acessar o novo portal e atualizar os dados pessoais ao tentar fazer login.

As demandas antigas registradas no Colab serão transferidas e aparecerão em breve no Colabore+, garantindo a continuidade do atendimento.

Diferenciais do novo portal:

-Interface mais amigável e funcional;

-Acesso facilitado por celular ou computador;

-Atendimento mais ágil;

-Comunicação direta com os setores responsáveis pelas solicitações.

Uma das primeiras novidades é a emissão digital da carteirinha da pessoa com fibromialgia, que agora pode ser solicitada diretamente no portal e enviada ao e-mail do solicitante, sem necessidade de ir até um órgão público. Ao todo, mais de 40 serviços digitais já estão disponíveis no Colabore+, como emissão de cartão de estacionamento para idosos e PCDs, pedidos de poda de árvore, iluminação pública, denúncias ambientais e resgates de animais.

“O desenvolvimento do portal foi realizado pelo nosso próprio Núcleo de Tecnologia, demonstrando o potencial e a capacidade da equipe técnica do município. Já entregamos sistemas importantes como o da Ouvidoria, o DECLAN, o SEI e o da Guarda Municipal – TRO. Este novo portal reforça nosso compromisso com a inovação e com a oferta de soluções digitais que realmente melhorem a vida do cidadão”, destacou Felipe Nunes, analista em Tecnologia da Administração.

Passo a passo para realizar uma solicitação através do novo Portal Colabore+:

1. Acesse: entre no site https://colabore.pmsg.rj.gov.br pelo celular ou computador.

2. Clique em “Entrar ou cadastre-se” e preencha seus dados (nome, CPF, e-mail, endereço e telefone).

3. Escolha o serviço: com o login feito, selecione um dos mais de 38 serviços disponíveis, como carteira para fibromialgia, manutenção urbana ou cartão de estacionamento.

4. Preencha o formulário: informe os dados da sua solicitação e anexe documentos, se

necessário.

5. Acompanhe: após o envio, você receberá um número de protocolo para acompanhar o andamento pelo próprio portal.

Lista de serviços atendidos no Portal Colabore+:

1. Estabelecimento com condição sanitária irregular

2. Ponto recorrente de poluição sonora

3. Lâmpada acesa durante o dia

4. Lâmpada apapaga à noite

5. Aterro sanitário irregular

6. Desmatamento irregular

7. Poda de árvore

8. Retirada de árvore

9. Ponto de queimada irregular

10. Foco de mosquito Aedes aegypti

11. Infestação de animais peçonhentos

12. Ponto de ônibus danificado

13. Buraco nas vias

14. Placa de sinalização quebrada/inexistente

15. Semáforo quebrado

16. Equipamento público danificado

17. Terreno abandonado

18. Publicidade irregular

19. Coleta de lixo irregular

20. Descarte irregular de lixo

21. Entulho na calçada /via pública

22. Lixeira quebrada

23. Mato alto

24. Bueiro sem tampa

25. Desobstrução de águas pluviais

26. Defesa Civil

27. Banca irregular em via pública

28. Trailler irregular em via pública

29. Ocupação irregular em via pública

30. Solicitação de carteirinha da pessoa autista

31. Solicitação de carteirinha da pessoa com Síndrome de Down

32. Solicitação de cartão de estacionamento da pessoa idosa

33. Solicitação de cartão de estacionamento da pessoa PCD

34. Resgate de bovinos (boi ou vaca)

35. Resgate de suínos (porco)

36. Resgate de asininos (jumento-burro)

37. Resgate de bubainos (bufalos)

38. Resgate de caprinos (cabras)

39. Resgate de equinos (cavalo)

40. Resgate de ovinos (ovelhas)

41. Informação sobre demandas realizadas no aplicativo