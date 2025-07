Jovem desaparece a caminho da faculdade, em Niterói

Henrique Borges Carneiro, de 19 anos de idade, está desaparecido desde a manhã de terça-feira (15), quando saiu de casa no Porto Novo, em São Gonçalo, com destino á faculdade em Niterói.

De acordo com o irmão do desaparecido, Felipe Borges, de 31, Henrique saiu de casa as 8h da manhã sozinho, para ir para a Faculdade Federal Fluminense (UFF), onde cursa Matemática. Segundo Felipe, o irmão saiu de casa com a carteira, o celular e a CNH.

"Não sabemos como ele saiu de casa (roupa), pois quando saiu, ninguém estava em casa", afirmou Felipe.

Uma câmera de segurança de um prédio registrou por volta das 9h da manhã, o momento que Henrique é visto pela última vez antes de desaparecer. Ele aparece sozinho usando uma blusa verde clara, calça jeans e carregando uma mochila preta.

Ainda segundo Felipe, ao tentar ligar para Henrique, a ligação vai direto para a caixa postal. O jovem mora com os pais e os irmãos, essa é a primeira vez que algo assim acontece. Henrique não faz uso de nenhum medicamento e a única preocupação recente era com os estudos.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Henrique, pode entrar em contato com o número (21) 98984-9914.