Homem é preso com arma e drogas no Morro do Palácio, em Niterói

Um homem, de 29 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (16) por policiais do GAT do 12º BPM, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na Rua Getúlio Vargas, na comunidade do Palácio, no bairro Ingá, em Niterói.

Durante patrulhamento, a equipe avistou o suspeito portando uma pistola. Após cerco, os agentes conseguiram detê-lo e apreender com ele uma pistola Taurus calibre .40, três carregadores com 34 munições intactas, 308 pinos de cocaína, 60 invólucros de maconha e um radiotransmissor.

De acordo com a Polícia Militar, o homem já possui anotações criminais por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e três registros por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado.