Vigilância Sanitária interdita mercado em Alcântara e apreende 427 kg de produtos impróprios

A Vigilância Sanitária de São Gonçalo, ligada à Secretaria Municipal de Saúde, interditou um mercado no bairro Alcântara na tarde desta quarta-feira (16). Mais de 400 quilos de produtos impróprios para consumo foram apreendidos e descartados. A ação foi motivada após várias denúncias feitas à Vigilância Sanitária e aos policiais da 74ª DP (Alcântara), que também participaram da fiscalização, ao lado de agentes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas. O gerente do comércio foi levado para a delegacia.

O mercado estava sem o licenciamento sanitário exigido pela Vigilância Sanitária e só poderá ser reaberto após a regularização da documentação e adequações gerais de higiene exigidas pelo departamento municipal constantes no termo de intimação devidamente cumpridas. Ao todo foram apreendidos 427 quilos de produtos impróprios para consumo, que estavam vencidos ou sem o armazenamento adequado.

Leia também:

Botafogo tropeça em casa e perde chance de encostar nos líderes do Brasileirão

Com belo gol de Neymar, Santos vence o Flamengo pelo Brasileirão

Entre os produtos estavam salsicha, mortadela, leite fermentado, produtos de confeitaria, pizzas caseiras, maionese, diferentes tipos de pães, azeitona, uva passa, ameixa seca, ração para cães e carnes. Normalmente, as denúncias são recebidas através da Ouvidoria da Prefeitura. A maior parte está relacionada a produtos vencidos ou mal armazenados.

“Recebemos denúncias de produtos vencidos nas prateleiras constantemente. Fomos com a Polícia Civil e confirmamos as informações. Os produtos serão descartados. O armazenamento de carnes e frios também era completamente insalubre, sem nenhuma higiene. Eles só poderão reabrir após cumprir todas as exigências e nova visita de inspeção do departamento para a desinterdição”, disse o diretor do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária (DCZVS), Romário Brandão da Silva.