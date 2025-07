Mulher Abacaxi procura por suas cachorras desaparecidas e oferece R$ 5 mil

Mulher Abacaxi conta que suas cachorras estão desaparecidas desde às 16h desta quarta-feira (16), no distrito de Itaipuaçu, Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A casa da influenciadora e rainha da "Em Cima da Hora" está em obras e as cadelas fugiram após encontrarem o portão aberto. Ela oferece recompensa de 5 mil reais para quem encontrar.

"Minha casa está em obras. Então, elas ficam no segundo andar enquanto têm pessoas trabalhando. Elas conseguiram fugir do espaço e o portão estava aberto no momento. Os pedreiros entraram para dentro de casa com medo e as cadelas aproveitaram a oportunidade", conta a rainha de bateria da Chatuba de Mesquita, que está em Londres e deixa as cachorras sob os cuidados do irmão, Ivan Machado. "Só que ele havia ido comprar material".

Cookie é uma cachorra da raça pitbull | Foto: Divulgação

As cachorras são chamadas de Cookie (uma pitbull) e Suzy (Sem Raça Definida ). Elas são amigáveis com humanos, mas podem exibir comportamentos agressivos em relação a outros cães.

Suzy é uma cachorra -Sem Raça Definida (SRD) | Foto: Divulgação

"Estou desesperada. Medo delas serem atropeladas ou alguém fazer algum mal", conta a caminhoneira que pede a ajuda da população. "Se alguém ver elas entrem em contato comigo pelo telefone 21991443098", finaliza.

