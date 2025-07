Espetáculo 'O Livro dos Espíritos' volta a Niterói após 10 anos para apresentações nos dias 19 e 20 de julho

A montagem é assinada pela mesma equipe de Allan Kardec – Um olhar para a eternidade, sucesso nos teatros brasileiros, com mais de 1 milhão de espectadores - Foto: Divulgação

A montagem é assinada pela mesma equipe de Allan Kardec – Um olhar para a eternidade, sucesso nos teatros brasileiros, com mais de 1 milhão de espectadores - Foto: Divulgação

A peça O Livro dos Espíritos, da Companhia do Além, retorna à cidade de Niterói após uma década. O espetáculo será apresentado no fim de semana de 19 e 20 de julho, sempre às 19h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, trazendo ao palco momentos decisivos da trajetória de Allan Kardec rumo à publicação da obra que marcou o nascimento da Doutrina Espírita.

O primeiro contato de Allan Kardec com experiências mediúnicas, o amadurecimento de sua fé e a sua decisão de publicar livro sobre a Doutrina Espírita são passagens retratadas no novo espetáculo de Cyrano Rosalem, com produção de Érica Collares e Rogerio Fabiano.

Escrito por Cyrano Rosalem e dirigido por Érica Collares e Rogério Fabiano - que também integram o elenco - o espetáculo mergulha em passagens específicas da vida de Hippolyte Léon Denizard Rivail (nome de batismo de Allan Kardec), desde o primeiro contato com experiências mediúnicas até a decisão de publicar o célebre O Livro dos Espíritos.

A montagem é assinada pela mesma equipe de Allan Kardec – Um olhar para a eternidade, sucesso nos teatros brasileiros, com mais de 1 milhão de espectadores. Agora, O Livro dos Espíritos apresenta um recorte mais íntimo e focado, revelando o processo de transformação espiritual e intelectual do codificador do espiritismo.

O ator Rogério Fabiano volta a interpretar Kardec, papel que assume há muitos anos nos palcos. Já Érica Collares dá vida à sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, figura fundamental no apoio e incentivo ao trabalho do educador francês. Completam o elenco Ana Carolina Rainha e Lucas Figueiredo, que interpretam personagens centrais no processo de codificação da Doutrina Espírita.

Embora ambos os espetáculos abordem a vida de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos não segue uma estrutura biográfica completa. A proposta é destacar os bastidores e conflitos que resultaram na criação da obra fundadora do espiritismo moderno. O texto pode ser apreciado de forma independente, mesmo por quem não tenha assistido à peça anterior.

Ficha Técnica

Texto: Cyrano Rosalem

Direção: Rogério Fabiano e Érica Collares

Elenco: Rogério Fabiano, Érica Collares, Ana Carolina Rainha e Lucas Figueiredo

Direção de Arte e operação: Guillermo Dalchiele

Produção e Direção: Érica Collares e Rogério Fabiano

Serviço

O Livro dos Espíritos

Datas: 19 e 20 de julho de 2025

Horários: Sábado e domingo, às 19h

Duração: 60min

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: R$80 (inteira) - Promocional (cupom): R$ 40,00 promocional com código "3sinal"

Vendas na Bilheteria da Sala ou no site Fever

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, Niterói