'A Mulher da Casa Abandonada': série baseada em podcast ganha primeiro trailer

Uma mansão em ruínas chamava atenção dos moradores de São Paulo. Mas não era apenas o estado do imóvel que intrigava os vizinhos era quem vivia ali. Uma senhora de comportamento estranho, que escondia um passado que, aos poucos, foi vindo à tona, ela era acusada de manter uma trabalhadora doméstica brasileira em condições análogas à escravidão nos Estados Unidos, no início dos anos 2000.

O caso explodiu em 2022 com a estreia do podcast "A Mulher da Casa Abandonada", criado pelo jornalista Chico Felitti. A investigação, feita com cuidado e persistência, revelou camadas de uma história que envolve abuso, silêncio e impunidade. A repercussão foi tão grande que o podcast virou um dos mais ouvidos do Brasil naquele ano e levantou debates sobre o racismo, o trabalho doméstico e a forma como crimes graves muitas vezes passam despercebidos por décadas.

Agora, essa história ganha uma nova versão: uma série documental que estreia no dia 15 de agosto no Prime Video. A produção promete mostrar novos relatos da vítima, documentos inéditos e trechos que ficaram de fora do podcast. A proposta é aprofundar ainda mais a complexidade desse caso real que escancarou feridas históricas do Brasil e dos Estados Unidos.

Mais do que contar uma história curiosa, A Mulher da Casa Abandonada confronta o público com uma verdade incômoda, a de que a violência, quando silenciosa, pode durar por décadas até que alguém resolva escutar.