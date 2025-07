Polícia Civil resgata 17 paraguaios em fábrica clandestina de cigarros na Baixada

A Polícia Civil realizou uma ação onde conseguiu resgatar 17 paraguaios em uma fábrica clandestina de cigarros, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (15). Eles foram encontrados por policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), que estavam em operação para fechar o local.

Segundo os agentes, as vitimas estavam em uma situação análoga a escravidão e foram encaminhados para acolhimento no Ministério Público do Trabalho e Embaixada-Geral do Paraguai no Brasil.

Na ação, foi apreendido maquinários e insumos para produção de cigarros, além de caixas prontas para sem comercializadas. Ao todo, o prejuízo estimado dos criminosos foi de R$ 10 milhões.

A operação contou com apoio da Receita Federal, que ficará com todo material apreendido para destruição e armazenamento, e do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo.