Pedro não é relacionado novamente e está fora da próxima partida do Flamengo

O atacante Pedro novamente não foi relacionado pelo técnico Felipe Luís e está fora da partida contra o Santos, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (16), ás 20h, pelo Brasileirão. Quem volta a ser inscrito é o atacante Matheus Gonçalves.

O centroavante não foi relacionado para a última partida e Felipe Luís afirmou que o motivo foi a postura de Pedro durante os treinos, além de outras questões comportamentais. Além do mau desempenho durante os treinamentos, o treinador disse que o camisa 9, foi o atleta com os piores resultados no GPS, que monitora os jogadores.

"O comportamento dele durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo", foi uma das frases ditas por Felipe, para falar sobre a situação do jogador.

Pedro chegou a publicar uma nota respondendo as falas do treinador, onde assumiu que estava chateado e com um desempenho abaixo dos demais atletas e que a "explicação para não ser relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta, publicamente, foi acima do tom e desrespeitosa".

Quem voltou a ser relacionado na equipe principal foi o jovem atacante, de 19 anos, Matheus Gonçalves, que atuou pelo time sub-20 nas duas últimas partidas. Após a desistência de negocia-lo com o Cruzeiro, Felipe Luís decidiu relacionar o atleta.