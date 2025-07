Niterói apresenta ações de limpeza urbana em evento internacional realizado em Portugal

A Prefeitura de Niterói apresentou, em Portugal, as ações de destaque implementadas na cidade na área de limpeza urbana. Reconhecida pela excelência na prestação de serviços, a Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) foi convidada a participar do 7º Encontro Nacional de Limpeza Urbana (ENLU), realizado entre os dias 7 e 9 de julho, na cidade do Porto. O evento reuniu representantes de instituições públicas e privadas do setor e promoveu debates, conferências e exposições sobre inovação e sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos.

“Esse convite é o reconhecimento do impacto positivo dos projetos que a Clin vem desenvolvendo, o que nos levou à liderança em limpeza urbana no estado do Rio de Janeiro e ao posto de uma das três melhores do país. A Prefeitura de Niterói tem investido fortemente na qualificação dos serviços, e participar de eventos como esse fortalece nosso trabalho, nos conecta a novas tecnologias e boas práticas. É gratificante constatar que estamos no caminho certo, com foco na modernização dos equipamentos e na capacitação da nossa equipe”, destacou Acílio Borges, presidente da Clin.

O ENLU é promovido pela Associação de Limpeza Urbana Parceria para Cidades + Inteligentes (ALU) e tem como objetivo estimular o debate sobre soluções urbanas mais limpas, sustentáveis e humanas. Durante o evento, diversas instituições apresentaram inovações em equipamentos e serviços voltados à limpeza urbana e à gestão eficiente de resíduos.

Em 2025, a Clin consolidou, pelo quinto ano consecutivo, a primeira colocação no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU) entre os municípios do estado do Rio de Janeiro. Niterói obteve sua melhor nota histórica, com 0,751 pontos, superando a capital, que registrou 0,743. O ranking avalia cidades com mais de 250 mil habitantes e considera critérios como gestão de resíduos sólidos, sustentabilidade financeira, recuperação de recicláveis e engajamento da população.

Desde 2017, o ENLU é considerado um dos principais fóruns do setor em Portugal, reunindo prefeituras, empresas públicas e privadas, instituições acadêmicas e especialistas internacionais em limpeza urbana.