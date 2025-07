Com informações do Disque Denúncia, policiais prenderam evadido do sistema penitenciário no Rio

Policiais militares do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 23º BPM (Leblon), após trabalho de monitoramento e informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na madrugada deste domingo (13), na Estrada das Canoas, em São Conrado, Zona Sul do Rio, o criminoso, ligado a facção criminosa Comando Vermelho (CV), Richard Leonardo Vicente da Hora, vulgo “Orelha”, de 24 anos.

De posse de informações, acerca de homens armados de pistolas, que montaram uma banca de drogas no local, policiais conseguiram localizar e prender dois suspeitos, que foram levados para 14ª DP (Leblon), a fim de verificar a situação junto à Justiça. Na delegacia foi constatado um mandado de prisão, em desfavor de Richard Leonardo, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), Espécie de prisão: Recaptura, após receber o benefício na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL), e não retornar a sua unidade prisional, desde dezembro de 2021, pelo crime de tráfico de drogas, onde fora condenado a uma pena de 06 anos, com pena remanescente de 4 anos a serem cumpridos

Depois dos trâmites legais, ele foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça. O outro detido foi ouvido e liberado pela autoridade policial da delegacia.

Quem tiver informações sobre sobre a localização de foragidos da Justiça, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido