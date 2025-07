Vasco sofre transferban por Sforza, mas tenta reverter situação na Fifa

A diretoria do Vasco informou que o time sofreu um transferban devido a transferência do volante Juan Sforza, ex-Newell's Old Boys, da Argentina, mas tenta reverter a situação com a Fifa, ainda nesta terça-feira (15). A sanção ocorreu devido o não pagamento de parcelas referentes a venda do jogador para o Cruz-Maltino.

O Vasco, por sua vez, alega que por estar passando por uma recuperação judicial, a obrigação do pagamento é suspensa. O clube também lembra que o Comitê Disciplinar da Fifa reconhece a soberania das leis nacionais nesses casos.

A instituição se baseia em outra sanção sofrida por parte da Fifa, em um processo movido pelo Nantes, da França, em relação a transferência de Adson, em 2024. Na ocasião os franceses também cobravam o pagamento pelo jogador.