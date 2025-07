Polícia encontra cemitério clandestino do tráfico na Zona Oeste do Rio

Na manhã desta segunda-feira (14), diversas ossadas em um cemitério clandestino do tráfico de drogas, forram localizado na comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Os restos mortais estavam em uma área conhecida como Serenidade.

Muitas ossadas foram encontradas em um cemitério clandestino do tráfico de drogas pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Os agentes montaram uma operação com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), tropa de elite da Polícia Civil, para chegar ao local que fica no alto da favela.

De acordo com as investigações da DDPA, depois que o Comando Vermelho (CV) tomou o controle da comunidade no ano passado, os criminosos começaram a matar todas as pessoas que tinham ligação com milicianos, que atuavam anteriormente na região.

A polícia afirmou que os corpos foram queimados e enterrados no mesmo local. A operação buscava combater a existência de cemitérios clandestinos mantidos por facções criminosas na Zona Oeste e identificar se havia pessoas desaparecidas na comunidade que estão entre os mortos.

O corpo de Bombeiros e o uso de cães farejadores foram um bom crucial para auxiliar nas buscas da ação. Os restos mortais, levados ao Instituto de Médico -Legak, do Centro do Rio, passarão pela perícia.

Os policiais também encontraram na comunidade uma casa usada para armazenar drogas. No local, foram encontrados 467 papelotes de maconha, 455 de crack, 345 papelotes de cocaína, 310 unidades de lança perfume, 100 unidades de lança perfume e 75 de ecstasy. Também havia rádios transmissores e um colete balístico. Não houve presos.