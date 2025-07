Fome de linguiça: homem é preso após furtar 50 kg avaliados em R$ 1 mil

Policiais militares prenderam em flagrante um homem de 51 anos, por furtar alimentos em um estabelecimento comercial na Estrada Caetano Monteiro, no Largo da Batalha, em Niterói, na tarde deste sábado (12). O homem possui outras quatro anotações criminais em seu nome.

De acordo com a Polícia Militar, o homem já estava sendo observado por seguranças do estabelecimento comercial. Os agentes do 12º BPM (Niterói)foram acionados para verificar a ocorrência e abordaram o suspeito na saída do mercado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito uma bolsa que continha cinco peças com 50 quilos de linguiça, furtadas do interior do mercado. A mercadoria foi avaliada em R$ 1.000.

Em um primeiro momento, os policiais conduziram o homem à 79ª DP (Charitas); porém, mais tarde, ele foi levado à 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante por furto e continua preso à disposição da Justiça. Além disso, o homem possui quatro anotações criminais, sendo duas por furto, uma por injúria e uma por violência doméstica.