Traficante “Pará” morre após confronto e será enterrado neste domingo em São Gonçalo

O traficante Carlos Douglas do Nascimento e Silva, de 37 anos, conhecido como Pará, morreu após ser baleado durante uma operação da Polícia Militar em São Gonçalo. O enterro está marcado para este domingo (13), às 15h, no Cemitério do Pacheco.

De acordo com a Polícia Militar, Pará foi atingido na última quinta-feira (10), durante uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM, nas proximidades da comunidade Risca Faca, no bairro Maria Paula. A operação foi deflagrada com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia e parte de um reforço no patrulhamento para combater roubos de veículos, cargas e o tráfico de drogas na região.

Durante a ação, os policiais se depararam com traficantes armados. Houve troca de tiros e, posteriormente, o traficante Pará deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) alegando ter sido vítima de tentativa de assalto. Após consulta ao sistema, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio qualificado, expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.

O criminoso foi submetido a procedimento cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava em liberdade condicional desde abril e tinha passagens anteriores por roubo. Além disso, era apontado como o chefe do tráfico de drogas da favela Campo Novo, em Maria Paula, e considerado o braço direito de Alberto Pietro da Silva Baunilha, o Gorilão, atualmente preso.

Pará também era investigado por envolvimento na execução de Júlio César de Paula, conhecido como Jotinha ou Terrível, suspeito de participação na morte de um funcionário terceirizado da Cedae, em 2018. Cabe ressaltar, que o traficante Pará, com passagens pelo sistema prisional, pelo crime de Roubo, estava atualmente, em liberdade condicional desde abril deste ano.