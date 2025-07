Maricá monitorada: reconhecimento facial auxilia na prisão de quatro foragidos em apenas uma semana

As câmeras de reconhecimento facial do Ciosp são conectadas ao banco de dados da Polícia Militar do Estado do Rio - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

As câmeras de reconhecimento facial do Ciosp são conectadas ao banco de dados da Polícia Militar do Estado do Rio - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, realizou neste domingo (13) mais uma importante ação de combate à criminalidade com o apoio do sistema de reconhecimento facial operado pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

Por volta das 10h, as câmeras inteligentes identificaram um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio circulando pela Rodoviária de Itaipuaçu. Essa é a quarta prisão de foragidos realizada em apenas uma semana graças à atuação conjunta entre tecnologia e forças de segurança pública.

A partir do alerta gerado pelo sistema, agentes da Guarda Municipal e do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) foram acionados imediatamente e realizaram a abordagem do suspeito. Após a detenção, o acusado foi encaminhado à 82ª Delegacia de Polícia, onde teve o mandado confirmado. Em seguida, foi transferido para a 76ª DP (Central de Flagrantes).

Leia também:

Polícia Civil investiga dois casos de tentativa de homicídio em São Gonçalo

Número 190 da Polícia Militar fica fora do ar por mais de 4 horas no fim de semana



Como funciona o sistema

As câmeras de reconhecimento facial do Ciosp são conectadas ao banco de dados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ao identificar traços compatíveis com indivíduos procurados pela Justiça, o sistema gera alertas em tempo real. As equipes em campo - compostas por agentes da Guarda Municipal, do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), e policiais da 6ª Cia da PMERJ - realizam a verificação, e a confirmação legal ocorre na delegacia, respeitando todos os protocolos estabelecidos.

A iniciativa é parte do compromisso da Prefeitura de Maricá com a modernização da segurança pública, apostando na tecnologia como aliada para garantir mais tranquilidade e proteção à população.