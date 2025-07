Polícia Civil investiga dois casos de tentativa de homicídio em São Gonçalo

Ambos se encontram em estado estável no Hospital Estadual Alberto Torres - Foto: Divulgação

A Polícia Civil está investigando duas tentativas de homicídio ocorridos neste fim de semana em pontos diferentes de São Gonçalo. As vítimas, dois homens com idades entre 23 e 29 anos, foram atingidas por disparos de arma de fogo, mas ambos se encontram em estado estável no Hospital Estadual Alberto Torres.

O primeiro caso foi registrado por volta das 23h de sábado (12), no bairro Rio do Ouro. Um jovem de 23 anos foi baleado nas costas. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde permanece internado sem risco de morte.

Já o segundo caso aconteceu por volta de 1h da manhã deste domingo (13), na Praça Itaúna. Um homem de 29 anos foi atingido por tiros no braço e nas mãos. Ele também foi socorrido a tempo e segue hospitalizado em estado estável.

As investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias dos crimes e identificar os autores dos disparos. Até o momento, não há informações sobre a motivação dos atentados.

A população pode colaborar com informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 2253-1177.