Número 190 da Polícia Militar fica fora do ar por mais de 4 horas no fim de semana

O número emergencial da Polícia Militar, responsável por receber ocorrências, o 190, ficou fora do ar por cerca de 4h30, correspondendo ao período entre o final da noite de sábado (12) e a madrugada de domingo (13). A Polícia Militar confirmou a falha por meio de suas redes sociais.

Segundo a polícia, a empresa que oferece o serviço de telefonia foi acionada rapidamente para realizar os reparos.

Enquanto o 190 esteve fora do ar, foi recomendado pela PM que os moradores do estado que necessitassem entrar em contato com a corporação instalassem o aplicativo 190RJ, como uma segunda possibilidade de comunicação.

Apenas no primeiro semestre do ano, o número emergencial 190 recebeu mais de 890 mil ligações de todo o estado, como apontam os dados da própria polícia.