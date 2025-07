Polícia Militar retira barricadas em comunidade da Engenhoca, em Niterói

A Polícia Militar realizou, na noite deste sábado (12), uma operação para retirada de barricadas na Rua Coronel Leôncio, na comunidade da Engenhoca, em Niterói. A ação foi conduzida pelo 12º BPM (Niterói).

De acordo com a PM, a operação foi motivada por informações repassadas ao Disque-Denúncia, que indicavam a presença de indivíduos instalando barricadas em diferentes pontos da localidade, com o intuito de dificultar o acesso de viaturas policiais. Ao chegarem ao local, as equipes identificaram três pontos distintos onde as barricadas estavam em fase de montagem.





Os suspeitos, ao perceberem a chegada das guarnições, fugiram e abandonaram aproximadamente 200 quilos de materiais utilizados para a obstrução das vias. Entre os itens deixados no local estavam um trilho de trem, um tubo de ferro, um carrinho de mão, uma cavadeira e um galão de ferro.

A operação transcorreu sem confronto e não houve registro de feridos.