Dia Mundial do Rock: banda de Niterói tem missão de fortalecer o rock autoral na região

Neste domingo (13 de julho), é celebrado no Brasil o Dia Mundial do Rock, data criada no país com fins publicitários na década de 1990, mas que acabou se consolidando no calendário como uma homenagem a um dos estilos musicais mais conhecidos por sua originalidade. Para aproveitar a data, o jornal O SÃO GONÇALO conversou com uma banda de Niterói que tem buscado manter vivo esse espírito por meio da produção de trabalho autoral: a banda A Concha.

Criada oficialmente em 2022, A Concha conta com um repertório que ainda está em construção, porém vem conquistando um público cada vez maior em shows e eventos na cidade. A banda, composta por Davi Mira (vocal), Antônio Brasil e Buster Zeca (guitarras), Mário Stoque (contrabaixo) e Henrique Dias (bateria), traz a proposta de resgatar a vocação do rock para a criatividade em uma região onde os artistas do gênero acabam, por vezes, limitados aos covers.

"A gente tem muito orgulho das nossas músicas autorais. Acho que representa muito a nossa identidade. Ainda estamos em construção, né? A gente ainda está começando. Fizemos o nosso primeiro show autoral agora, no mês de maio, no festival Rock Goiaba. E, obviamente, a maioria das músicas nossas ainda não está publicada. Mas a gente já tocou em vários shows. A galera que vai e conhece por shows já tem curtido", conta o vocalista.

Apesar do pouco tempo juntos como Concha, o grupo já se conhece há alguns anos, desde os tempos de escola, e chegaram a montar um outro projeto, a extinta banda The Kleber, antes de chegarem a formação atual. A amizade ajuda no processo de criação, que nasce de forma espontânea nos ensaios semanais, como contam os integrantes.

"É uma doideira, porque tipo, gravar música, se juntar e ter toda uma vida fora, com faculdade e essas coisas, é sempre um processo muito difícil. Mas sempre é um processo prazeroso. Geralmente a gente compõe junto, a gente escreve junto. É muito divertido", explica o guitarrista Antônio Brasil. O baterista da banda, Henrique Dias, destaca que o processo criativo costuma acontecer de maneira bastante orgânica. "Sempre que a gente cria algo, as ideias casam. É uma composição muito fluida, é uma conversa", disse.

Além da afinidade, outro elemento que contribui para o processo criativo são as influências musicais em comum. Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters e Skank são referências constantes nas composições.

"A gente sempre joga um pouquinho das bandas que a gente mais gosta. Eu, o Antônio e Mira, por exemplo, a gente tem um carinho muito grande pelos Beatles. Então, algumas músicas vão ter inspirações neles, por exemplo. Como a gente tem um estilo musical muito parecido, não muda muito. Eu acho que por isso que a gente tem tanto entrosamento e por isso que a gente ‘casa’ tudo muito bem", afirma o baixista Mário.

Mesmo assim, muito mais do que as influências externas, o que o grupo preza mesmo é pela identidade própria, como assume na letra de um de seus futuros singles, chamado “Eu Não Toco Mais Cover”. Para A Concha, o rock and roll pode ser uma força motriz para construir um ambiente colaborativo entre os artistas independentes da região.

"O que eu acho que a gente tenta fazer é [promover] uma grande união das bandas daqui - , pelo menos daqui de perto - para poder, como um grande coletivo, cada um se ajudar. Eu vou sempre que posso em show de banda autoral aqui em Niterói. Eu e o meu amigo Cabelo, de outra banda local, a Lizium, produzimos o festival Rock Goiaba para poder trazer bandas autorais. O evento lotou. Então, é nossa vocação fazer o rock acontecer aqui”, completa Davi Mira.

No fim das contas, essa vocação está ligada a uma missão que atravessa a história musical do próprio município. “Meu avô teve uma banda nos anos 60, aqui em Niterói também. É engraçado ver como o rock e a cidade estão unidos desde sempre, Niterói faz parte da história do rock”, conclui o guitarrista Buster.

O trabalho da banda A Concha está disponível em todas as plataformas de música. É possível conhecer um pouco mais do projeto e acompanhar o grupo através das redes sociais, no @aconchaoficial.