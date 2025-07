Fim de festa: PM interrompe evento irregular em São Gonçalo

No local, os agentes constataram a montagem de estrutura com equipamentos de som que ocupavam a rua - Foto: Divulgação

No local, os agentes constataram a montagem de estrutura com equipamentos de som que ocupavam a rua - Foto: Divulgação

Uma operação do 7º BPM (São Gonçalo) interrompeu, neste sábado (12), a realização de um evento irregular na Rua Dr. Pio Borges, esquina com a Rua Sedopiro Freire Ribeiro, no Pita, em São Gonçalo. A ação ocorreu após denúncia de aglomeração e obstrução da via pública.

No local, os agentes constataram a montagem de estrutura com equipamentos de som que ocupavam a rua, impedindo a circulação de veículos. O responsável pela organização, foi abordado e orientado sobre a ausência de autorizações legais necessárias para a realização do evento.

Leia também:

PM realiza prisões e apreensões de drogas em comunidades de Niterói

MAC de Colorir: a partir de sábado (12), museu convida o público a viver uma (não) exposição entre linhas e cores



Segundo a PM, o evento não contava com autorização da Prefeitura de São Gonçalo, nem com o aval do 7º Batalhão da Polícia Militar, da Delegacia de Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Vara da Infância e Juventude de São Gonçalo ou da Guarda Municipal.

Diante da irregularidade, foi determinada a imediata desmontagem do equipamento de som e a liberação da via, o que foi cumprido pelo organizador.