PM realiza prisões e apreensões de drogas em comunidades de Niterói

Durante patrulhamento na comunidade da Ciclovia Chico Xavier, em Piratininga, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói) flagrou movimentação suspeita de indivíduos que, ao notarem a aproximação da guarnição, fugiram do local, abandonando uma mochila com grande quantidade de drogas.

Em seguida, os policiais realizaram um cerco tático e localizaram dois suspeitos dentro de uma residência. Com eles, foram encontrados mais entorpecentes. Os detidos, foram identificados como “Bel”, de 22 anos, e um menor, de 17 anos. Bel, segundo a PM, já possuía passagem por tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão em aberto por evasão do sistema prisional, sendo considerado foragido da Justiça.

No total, foram apreendidos 410 pinos de cocaína, 144 invólucros de maconha e 135 pedras de crack. A ocorrência foi registrada na 81ª DP (Itaipu), para onde os dois foram levados.

Sapê

Poucas horas depois, já na região do Sapê, uma nova ação da Polícia Militar, desta vez com a equipe da 4ª Companhia, resultou em mais uma apreensão de drogas. Segundo a PM, os agentes realizavam patrulhamento pela Estrada da Fazendinha quando avistaram dois homens em atitude suspeita. Ao tentarem realizar a abordagem, os suspeitos fugiram em direção à área de mata.

Apesar da fuga, a equipe encontrou uma mochila escondida no local, contendo 151 pinos de cocaína, 49 invólucros de maconha e um radiotransmissor. O material foi levado à 79ª DP (Jurujuba), onde foi apreendido.