MAC de Colorir: a partir de sábado (12), museu convida o público a viver uma (não) exposição entre linhas e cores

A partir deste sábado (12), o Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói inaugura uma experiência inédita, lúdica e interativa: “MAC de Colorir: uma (não) exposição entre linhas e cores”. Inspirada no universo dos livros de colorir, a mostra transforma a Varanda do museu em uma grande “folha em branco”, onde o público é convidado a colorir símbolos de Niterói e criar seus próprios desenhos.

No dia da abertura, às 15h, o espaço também recebe uma atração especial para as crianças: o espetáculo “Chuva e Tapete”, do grupo Tapetes Contadores de Histórias. A mostra é indicada para todas as idades e ficará em cartaz até 24 de agosto. A realização é da Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói e da Secretaria das Culturas.

A prática de colorir deixou de ser apenas uma atividade infantil e se tornou um fenômeno também entre adultos, com livros de mandalas, paisagens, animais e outros temas. A nova mostra do MAC revisita esse hábito, propondo um espaço de criação compartilhada e reflexão sobre o conceito de arte. Afinal, será que pintar dentro das linhas pode nos ajudar a sair delas?

“A arte atravessa gerações. A alegria de pintar e descobrir as cores não se perde quando deixamos de ser crianças. A proposta da exposição é ainda mais especial por nos permitir pintar nossa amada Niterói. Convido todos a curtirem o museu e se inspirarem com a atividade”, celebrou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O percurso expositivo se divide em quatro espaços interativos: "Feito a (muitas) Mão(s)" é uma ilustração em preto e branco, em grande escala, será colorida coletivamente pelo público. O painel traz elementos icônicos de Niterói, como a Ilha da Boa Viagem, a orla, veleiros, bicicletas e o próprio Oscar Niemeyer. Já o "Pequenas Grandes Obras" é formado por desenhos individuais que, uma vez pintados, compõem uma instalação coletiva, revelando a singularidade de cada participante. Em "A Tela em Branco", será disponibilidade um espaço para criação livre, sem moldes ou linhas-guia. "Entre Reflexões e Molduras" é um ambiente com livros, citações e provocações sobre arte, onde o público é convidado a compor um mural coletivo de pensamentos. O espaço conta ainda com molduras para que os visitantes exponham suas criações e registrem a experiência, compartilhando nas redes sociais com a hashtag #MACdeColorir.

Com curadoria e ilustrações de Luciana Morena, diretora de Desenvolvimento Cultural do MAC Niterói, a mostra dá continuidade às provocações propostas anteriormente na exposição “Arte (ou não), Nelson Leirner”, que revisitou a obra do artista conhecido por tensionar os sistemas de legitimação da arte ao utilizar objetos do cotidiano em instalações repletas de crítica e ironia.

“É uma exposição - e não é. Não de telas, esculturas ou fotografias como se espera em museus. É uma exposição de ideias, em constante mutação. Uma obra aberta cujo resultado final só será conhecido no encerramento. Quem vier nos primeiros dias e voltar depois verá obras completamente diferentes. Eu fiz as ilustrações iniciais, mas, nesta (não) exposição, os artistas somos todos nós”, afirma Luciana Morena.

Para o diretor-geral do museu, Victor De Wolf, realizar essa instalação no MAC Niterói representa uma oportunidade de reforçar a relação entre o museu e seu público.

“Estamos muito felizes em realizar essa exposição/instalação no MAC Niterói. É fundamental pensar a relação do museu com o público, estimular a criatividade e trazer para o centro do debate questões contemporâneas sobre a arte e seus sentidos”, ressalta De Wolf.

SERVIÇO

MAC de Colorir: uma (não) exposição entre linhas e cores

Período: 12 de julho a 24 de agosto de 2025

Horário: Terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30)

Ingressos: R$16 (inteira) | R$8 (meia-entrada para estudantes de escolas particulares e universidades, ID Jovem e pessoas com mais de 60 anos).

Venda apenas presencial, pagamento em dinheiro.

Gratuidades: Crianças até 6 anos, estudantes da rede pública (ensino fundamental e médio), moradores e naturais de Niterói, servidores públicos municipais, pessoas com deficiência e visitantes que chegarem ao museu de bicicleta. Entrada gratuita para todos às quartas-feiras.

Classificação: Livre

Local: MAC – Museu de Arte Contemporânea de Niterói (Mezanino)

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/n – Boa Viagem, Niterói – RJ